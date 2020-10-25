В Москве впервые украли iPhone 12 — новинку от компании Apple. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступление произошло в пятизвездочном отеле Ritz-Carlton в центре столицы. Обладатель iPhone 12 Pro решил его продать и разместил объявление на Avito. Мужчине позвонил покупатель, назначил встречу и поинтересовался, есть ли у продавца еще один такой телефон. Тот ответил утвердительно.

Мужчины встретились в лобби отеля. Во время разговора покупатель раскрыл сумку, которую принес с собой, показав, что в ней лежат деньги. После этого он спросил, на чем продавец приехал, и предложил ему «обнулить» карточку на парковку его машины, чтобы тот не переплачивал, а затем удалился с двумя iPhone, оставив сумку у продавца.

В результате выяснилось, что деньги, который покупатель принес на встречу, фальшивые.

Apple презентовала новую линейку iPhone 13 октября. Модели получили OLED-дисплеи, поддержку 5G, переднюю панель с керамическим покрытием, двойные и тройные камеры. Стоимость iPhone 12 в России начинается с 80 тысяч рублей, iPhone 12 mini — от 70 тысяч рублей, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — от 100 и 110 тысяч рублей соответственно.

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