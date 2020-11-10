В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса

Власти Москвы ввели новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается в блоге мэра столицы Сергея Собянина.

Так, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционку, транспортные карты учащихся заблокируют, им рекомендовано соблюдать домашний режим. Кроме того, в столице запрещена работа ресторанов и клубов с 23:00 до 6:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку.

Московские театры и кинотеатры разрешено заполнять лишь на 25 процентов. Организациям, связанным с обслуживанием граждан, рекомендовано перейти на систему идентификации.

Ограничения вводятся на два месяца с 13 ноября по 15 января 2021 года. Власти объяснили, что вводят ограничения сразу на два 2 месяца в связи с приближением новогодних праздников.

В Москве за сутки выявили 5902 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 481 068. За все время в столице вылечились 346 889 пациентов, из них 3663 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7429 человек, также известно о 68 скончавшихся за последние сутки.

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