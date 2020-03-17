В Москве ввели новые требования для ресторанов и кафе из-за коронавируса

Столичные кафе и рестораны вынуждены незамедлительно изменить расстановку столов — эта мера призвана защитить граждан от коронавируса, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на документ «Превентивные меры незамедлительного характера для защиты граждан в организациях общественного питания».

Предприниматели должны будут обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы расстояние между посетителями было не менее одного метра.

Соответствующее распоряжение Минпромторга обязывает посетителей мыть руки с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе антисептическими средствами на основе изопропилового спирта и/или этилового спирта: только в этом случае они будут допущены в зал, где их обслужат).

Кроме того, обслуживающий персонал должен оказывать услуги только здоровым посетителям, у которых нет простудных и респираторных заболеваний.

Документ настоятельно рекомендует людям старше 60 лет воздержаться от посещения заведений общественного питания.

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