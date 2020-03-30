В Москве ввели всеобщий режим изоляции

В Москве с 30 марта ввели всеобщий режим изоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил в своем блоге, что домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. «Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу», — уточнил градоначальник.

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова заявила, что столичные власти «в ближайшие дни» определят наказание для нарушителей самоизоляции.

Кроме того, в Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Пропуска будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. «В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — сказал Собянин.

По последним данным, в Москве зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. Восемь пациентов, которые были на лечении в столице, скончались, еще 28 — вылечились.

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