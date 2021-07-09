В Москве выбрали лучшую куртизанку месяца — ею оказалась девушка Ангелина, называющая себя гейшей XXI века. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Ангелина уточнила, что за нее отдали больше всего голосов на самом популярном сайте московских проституток, где размещено свыше 100 тысяч анкет. «Для меня это большое достижение, и я безумно рада была получить этот титул. <...> Я люблю и уважаю свой выбор и свое дело, и все душой и телом отдаюсь ему», — добавила она, отметив, что начала заниматься проституцией меньше пяти месяцев назад и уже успела познакомиться со множеством мужчин и найти подруг.

По словам автора поста, эта профессия подходит не всем женщинам, поскольку у нее есть существенные минусы, включая «повышенный уровень опасности».

Также Ангелина сообщила, что с августа повысит стоимость своих услуг и, возможно, кардинально.

Ранее, в июне, полицейские обнаружили бордель в квартире одного из домов на проспекте Мира в Москве. Притон, где женщины за деньги оказывали услуги интимного характера, организовал 23-летний приезжий из ближнего зарубежья. Сам он выполнял роль администратора, встречая клиентов и провожая их к проституткам, контролируя время посещения, ведя учет и сбор денег.

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