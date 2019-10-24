В Москве вычислили фейкового Макгрегора

В центре Москвы во время пресс-конференции прибывшего в столицу ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора заметили неизвестного, который внешне похож на спортсмена. Соответствующие снимки в четверг, 24 октября, опубликовал Telegram-канал Super.ru.

На размещенных в сети кадрах виден бородатый мужчина в костюме и солнцезащитных очках, идущий в окружении группы людей в черной одежде. «Фейковый Конор в Москве отвлекает внимание фанатов и папарацци, разъезжая на "гелике", чтобы настоящему не докучали назойливые людишки», — говорится в подписи к посту.

Боец прибыл ранее в столицу и сообщил журналистам, что вернется в октагон 18 января 2020 года. Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 21 победа и четыре поражения.

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