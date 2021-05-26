В Москве вычислили укравших 600 миллионов рублей из депозитариев злоумышленников

Сотрудники полиции вычислили злоумышленников, которые похитили деньги из депозитарных ячеек ряда коммерческих банков в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Там сообщили, что в производстве 10-го отдела следственной части Главного следственного управления МВД России по Москве находится уголовное дело, возбужденное 8 февраля по пункту «б» части 4 статьи 158 («Кража») в связи с тем, что злоумышленники украли деньги из депозитарных ячеек коммерческих банков.

В полиции добавили, что в настоящее время принимаются меры для установления их местонахождения и задержания.

Ранее пассажира метрополитена заподозрили в краже рюкзака жителя столицы, в котором лежало более миллиона рублей. Позже полицейские смогли разыскать и задержать подозреваемого в центре Москвы. Рюкзак с деньгами возвратили настоящему владельцу. Уже заведено дело по статье 158 УК России («Кража»), мужчину оставили под подпиской о невыезде.

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