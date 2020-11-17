В Москве выделят деньги на бесплатную вакцинацию от COVID-19

Власти Москвы выделят деньги на бесплатную для горожан вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 2021 году власти города выделят почти 10 миллиардов рублей на вакцинацию против COVID-19, которую бесплатно сможет пройти каждый житель Москвы.

По словам руководителя Департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, в ближайшие три года городом на эти цели будет выделено 30 миллиардов рублей.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября российский лидер объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».

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