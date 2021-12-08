В Москве выпал рекордный снегопад

Снегопад, выпавший в столичном регионе 7 декабря, оказался самым сильным с 1949 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram.

По состоянию на 18:00 по московскому времени, в Тушино выпало 7 миллиметров осадков, на ВДНХ — 8 миллиметров, а на Балчуге —10 миллиметров. При этом в Новой Москве и Михайловском выпало 12 миллиметров осадков, что составляет 20 процентов от всей месячной нормы.

В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Железнодорожном и Коломне (16 миллиметров), Кашире (14 миллиметров), Долгопрудном, Михнево, Серпухове, Павловском Посаде (12 миллиметров).

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что 7 и 8 декабря погоду будет определять южный циклон, поэтому в ночные и утренние часы на улице будет облачно.