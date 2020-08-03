В Москве выросла посещаемость торговых центров после снятия ограничений

Посещаемость торговых центров Москвы после снятия режима ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, достигла 80 процентов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Во время ограничений (апрель-май) посещаемость ТЦ достигала 30 процентов, в июне этот показатель составлял 66 процентов, говорится в статистике оперштаба.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и пропусков, людям разрешили гулять в парках и скверах, открылись салоны красоты. С 16 июня открылись летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставочные залы и зоопарки. Стоматологические клиники возобновили плановые приемы, вновь стали работать библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

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