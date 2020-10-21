В Москве выросло число запросов на причастие от больных COVID-19

В Москве выросло число запросов на причастие от зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с «Российской газетой».

«Сейчас в Москве много вызовов именно в больницы, много срочных к умирающим. На дом сейчас вызовов меньше. Людей причащают круглосуточно, в две смены по 12 часов», — отметил он. Легойда назвал священников «настоящим церковным авангардом».

По его словам, в октябре по сравнению с прошлым месяцем увеличилось количество вызовов священников к зараженным. Так, если в сентябре поступало до 10 вызовов в день ( 2-3 выезда ежедневно), то в октябре священники получают по 10-15 обращений ежедневно (3-5 выездов).

В мае сообщалось, что Русская православная церковь находится в чрезвычайно сложном материальном положении из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. Владимир Легойда рассказал, что религиозные организации живут за счет пожертвований. «Людей нет — нет пожертвований», — сказал он.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!