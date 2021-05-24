В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин за 57 миллионов рублей

В Москве выставили на продажу редкий советский лимузин ЗИС-110 1948 года выпуска. Владелец автомобиля планирует выручить за него 57 миллионов рублей, говорится в объявлении, опубликованном на сайте auto.ru.

Продавец отметил, что пробег машины за 73 года составил 10 тысяч километров. Заднеприводный черный лимузин оснащен восьмицилиндровым бензиновым двигателем мощностью в 140 лошадиных сил. Владелец автомобиля не исключает, что может продать раритет в музей.

ЗИС-110 — первый советский послевоенный автомобиль. Его производство началось в 1945 году и закончилось в 1958-м. Всего было выпущено 2089 экземпляров ЗИС-110 всех модификаций.

В январе 2021 года в Москве продали два машиноместа, расположенных в башне «Федерация», в общей сложности за 34 миллиона рублей. Стоимость каждого составила 17 миллионов рублей, а площадь — 27 квадратных метров.

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