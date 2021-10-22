В Москве выявили нарушения в 17 магазинах «Дикси»

В 17 магазинах сети «Дикси» в Москве выявили нарушения санитарных норм профилактики COVID-19. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства провели проверку в 33 торговых точках в разных районах столицы. Составлены административные протоколы в отношении юридического лица и должностных лиц. Двум «Дикси» угрожает временный запрет деятельности.

Роспотребнадзор уточнил, что в магазинах не контролировали соблюдение социальной дистанции, не измеряли температуру и не следили за наличием масок. Сотрудники работали без средств защиты. При этом в помещениях не следили за регулярностью дезинфекции и уборки.

Ранее несколько торговых центров в Москве пригрозили закрыть из-за нарушения масочного режима. В список попали «Гагаринский», «Атриум» и «Океания».