В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Общее число умерших превысило 9,4 тысячи, достигнув отметки в 9496 человек. Днем ранее сообщалось о 76 умерших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 сохраняются в Карелии, отметила она. При этом напряженность ситуации также определяет масштаб заболеваемости в Москве и Санкт-Петербурге. На эти два города приходится до 40 процентов выявляемых в стране случаев заражения, резюмировала Попова.

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