В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерло 12 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и выявлен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 4 968 человек.

В России за последние сутки выявили 5504 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 051 874 россиян. Из них 18 365 человек умерли, еще 868 107 — вылечились.

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