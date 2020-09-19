В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а тест на COVID-19 показал положительный результат. Общее число скончавшихся в Москве достигло 5044. Накануне сообщалось о восьми умерших.

В России за последние сутки выявили 6065 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших составляет 1 097 251. С начала эпидемии умерли 19 339 человек.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!