В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Всего с начала эпидемии в Москве скончались 6058 пациентов с подтвержденной инфекцией.

Ранее стало известно, что, по последним данным, в России выявили рекордные показатели по новым случаям заражения коронавирусом — за сутки их число составило 15 982 в 84 регионах. Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

19 октября заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что необходимости введения жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Москве нет. При этом он указал на необходимость соблюдения санитарно-гигиенических правил, которые показали свою эффективность в весеннее время.

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