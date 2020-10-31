В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 52 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Накануне сообщалось о 55 умерших. Всего число умерших с начала эпидемии превысило 6,8 тысячи — на текущий момент в Москве зарегистрировано 6 820 смертей.

В России за сутки выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Зафиксировано 334 летальных исхода. За последние 24 часа в стране полностью выздоровели 14 854 человека.

Всего в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.

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