В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 53 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Общее число умерших превысило 6,8 тысячи. Днем ранее сообщалось о 52 умерших

В России за сутки выявили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

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