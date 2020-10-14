В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Днем ранее сообщалось о 52 умерших, общее число скончавшихся достигло 5796.

В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь, по ее словам, будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме.

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