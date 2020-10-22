В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом

Еще 62 пациента с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Общее число умерших в российской столице выросло до 6249.

Накануне сообщалось о 66 скончавшихся. При этом 21 октября во всей стране было зафиксировано рекордное с начала эпидемии число умерших с COVID-19 за сутки — 317 человек.

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