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В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Еще 62 пациента с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.
Общее число умерших в российской столице выросло до 6249.
Накануне сообщалось о 66 скончавшихся. При этом 21 октября во всей стране было зафиксировано рекордное с начала эпидемии число умерших с COVID-19 за сутки — 317 человек.
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