В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли еще 74 пациента с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы.

Накануне сообщалось о 75 скончавшихся. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 9 645 инфицированных пациента.

Ранее стало известно, что москвичи стали чаще подделывать справки об отсутствии коронавируса: участились случаи продажи таких бумаг. Указанные поддельные справки, как правило, стоят около 1-2,5 тысячи рублей. При этом для получения такой бумаги не надо сдавать анализы и даже выходить из дома: их доставляют заказчикам круглосуточно в день обращения.

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