В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщил оперативный штаб столицы.

Накануне сообщалось о 77 умерших. Всего с начала эпидемии в российской столице было зарегистрировано 8756 смертей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. В городе выявлено 585 095 случаев заражения, из них 7918 за последние сутки.

26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности столицы к массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, в городе «уже подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками и необходимым персоналом. Создана информационная электронная система записи горожан», — отметил градоначальник.

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