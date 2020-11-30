В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Общее число скончавшихся с начала эпидемии достигло 8978.

Накануне сообщалось о 74 умерших.

За день в России было выявлено 26 338 новых случаев заражения в 84 регионах, выздоровели 21 987 пациентов. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 295 654, выздоровевших — 1 761 457.

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