Вчера в 23:22
В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
76 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.
Общее число скончавшихся с начала эпидемии достигло 8978.
Накануне сообщалось о 74 умерших.
За день в России было выявлено 26 338 новых случаев заражения в 84 регионах, выздоровели 21 987 пациентов. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 295 654, выздоровевших — 1 761 457.
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