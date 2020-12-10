В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в Telegram.

Общее число умерших превысило 9,7 тысячи, достигнув отметки в 9722 человека.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, но Москва справляется. По его словам, количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось, показатель сохраняет стабильность.

За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом возросло на 27 927. Общее количество инфицированных достигло 2 569 126.

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