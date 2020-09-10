В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерло девять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram.

В всех скончавшихся был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего с начала эпидемии в Москве умерли 4 956 человек.

В России за последние сутки выявили 5363 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составило 1 046 370 за все время. Из них 18 263 человек умерли, а 862 373 выздоровели.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!