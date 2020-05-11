В Москве за сутки вылечилось рекордное число заразившихся коронавирусом — 4032. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.

Таким образом общее число вылечившихся увеличилось до 17 822 человек. По словам Раковой, число выздоровевших продолжает быстро увеличиваться.

10 мая сообщалось о 5551 новом случае заражения коронавирусом в Москве за сутки. Общее число инфицированных в столице с начала эпидемии — 109 740. Умерли с начала эпидемии в столице 1068 пациентов.

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