В Москве за сутки «заминировали» более 300 объектов

В Москве в течение понедельника, 13 января, телефонные террористы сообщили о «минировании» свыше 300 объектов. Об этом во вторник, 14 января, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на информированный источник.

Речь идет про 13 судов, около 90 школ и больниц, 25 гостиниц и станции метро. Около 10 тысяч человек были эвакуированы, но большую часть объектов проверили без эвакуации. Бомбы не были обнаружены.

Как сообщалось накануне, с начала 2020 года в Москве анонимы сообщили о «минировании» около 2,5 тысячи объектов, в связи с этим были эвакуированы более 40 тысяч человек.

С ноября 2019 года в Москве началась новая волна угроз о «минировании». В конце декабря власти Москвы выступили с обращением к родителям учеников столичных школ и воспитанников детских садов после массовых сообщений об угрозе взрыва учебных и воспитательных учреждений. По словам замруководителя департамента образования и науки Москвы Антона Молева, цель подобных заявлений — создать в обществе напряженность, что в настоящее время и получается у организаторов массовых рассылок угроз. Чиновник призвал не паниковать во время эвакуации: после сообщения о минировании здания дети должны следовать инструкциям преподавателя или воспитателя и не отбиваться от класса или группы.

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