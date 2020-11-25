В Москве задержали бойца ММА после драки на дороге

В Москве после драки на одной улиц города задержан российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Абасов. Об этом сообщает Baza.

По информации журналистов, конфликт вспыхнул между двумя автомобилистами, не поделившими дорогу. Поздлее к выяснению отношений подключились пассажиры, сидевшие в машинах.

Дерущихся доставили в полицию. Там Абасов заявил, что не бил первым, и поэтому является жертвой провокации.

Позднее источник агентства ТАСС рассказал, что Абасов отпущен под подписку о невыезде. При этом один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением.

4 декабря Абасов должен был выйти на поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире организации One Championship в Сингапуре. Сейчас бой отменен. В карьере российского бойца ММА шесть побед и ни одного поражения.

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