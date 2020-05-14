В Москве задержали мужчину за кражу детского питания

В Москве задержали подозреваемого в краже детского питания из сетевого супермаркета. Об этом сообщает агентство «Москва».

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что мужчина похитил со стеллажей продукцию на сумму около 9,5 тысячи рублей и скрылся. Продавцы передали фото вора полиции, и те задержали преступника. Им оказался 23-летний житель Воронежской области, ранее трижды судимый за кражи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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