В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в квартире на улице Домодедовская на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По версии следствия, 58-летний мужчина со своей знакомой распивали алкоголь, однако внезапно между ними вспыхнул конфликт. В результате злоумышленник зарезал женщину ножом.