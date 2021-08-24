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В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в квартире на улице Домодедовская на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По версии следствия, 58-летний мужчина со своей знакомой распивали алкоголь, однако внезапно между ними вспыхнул конфликт. В результате злоумышленник зарезал женщину ножом.
Тело жертвы обнаружили в понедельник, 23 августа. По предварительным грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее, 21 августа, сообщалось о том, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве 23-летней девушки юго-западе Москвы. Ее тело нашли в квартире жилого дома по улице Бартеневской в Южном Бутове.
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