В Москве задержали подозреваемых в избиении музыканта «Машины времени»

Московская полиция задержала подозреваемых в избиении музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

«В Люблино были задержаны двое подозреваемых в нападении на музыканта в Хамовниках», — отметил собеседник агентства.

Накануне, 26 февраля, полиция начала доследственную проверку по факту случившегося. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре столицы. Нападавшие подошли попросить у Дитковского денег, после чего избили его и скрылись с места происшествия. У пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его будут готовить к операции.

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