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В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш
Фото: Globallookpress.com
В Москве в стриптиз-клубе на Саввинской набережной задержали полсотни девушек. Их подозревают в оказании интимных услуг, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.
Задержанных доставили в отделение полиции и начали допрашивать. По предварительной информации, стриптиз-клуб был совмещен с хостелом. Клиенты заведения могли выбирать понравившихся девушек, которые затем оказывали им секс-услуги в комнатах хостела.
Ранее жилец московского хостела оказался скрывающимся от закона насильником.