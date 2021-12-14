В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш

В Москве в стриптиз-клубе на Саввинской набережной задержали полсотни девушек. Их подозревают в оказании интимных услуг, сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

Задержанных доставили в отделение полиции и начали допрашивать. По предварительной информации, стриптиз-клуб был совмещен с хостелом. Клиенты заведения могли выбирать понравившихся девушек, которые затем оказывали им секс-услуги в комнатах хостела.

Ранее жилец московского хостела оказался скрывающимся от закона насильником.