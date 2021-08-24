В Москве задержали прибывшего из Испании репродуктолога по делу о продаже детей
Одного из фигурантов дела о продаже детей задержали в Москве по прибытии из испанской Барселоны. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 23 августа. Предположительно, задержанным оказался репродуктолог Сергей Мазура.
Следователи предполагают, что именно глава сети клиник, которые занимаются суррогатным материнством, организовал схемы продажи детей от суррогатных матерей.
Сообщается, что речь идет об эпизоде, произошедшем в июне прошлого года — тогда в полицию поступили данные о маленьких детях в квартире на Аргуновской улице на северо-востоке Москвы. Правоохранители нашли новорожденных в возрасте от пяти дней до трех месяцев, а также двух гражданок КНР, которые ухаживали за младенцами. В квартире обнаружили документы на детей на китайском языке.
Предполагается, что младенцев собирались продать за пределами России. Детей изъяли из квартиры и госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.
При этом месяц назад сообщалось о том, что врача-репродуктолога и акушера-гинеколога одной из московских клиник, задержанную в рамках уголовного дела о торговле детьми, рожденными от суррогатных матерей, отправили под домашний арест.
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