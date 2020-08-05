В Москве задержали проректора МГУ

Бывшего министра строительства Самарской области и проректора МГУ имени Ломоносова по общим вопросам Алексея Гришина задержали в Москве. Об этом в среду, 5 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Мордовии.

Гришин был задержан 4 августа следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии. Его подозревают в причастности к делу о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ) ООО «СДС-Управление строительства» — проректор является соучредителем ООО «Инвест-Альянс», в которое входит обанкротившаяся компания.

По месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в его московской квартире и в рабочем кабинете прошли обыски. Следователи изъяли финансовые документы, деньги и ювелирные украшения, которые могут служить доказательствами по делу. Сам подозреваемый в настоящее время доставлен в Саранск для проведения следственных действий.

Как отмечает РБК, имя Гришина уже пропало из списка проректоров на сайте МГУ, однако все еще доступно в кеше.

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