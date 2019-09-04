В Москве задержали Пумбу-вымогателя

На Манежной площади задержан мужчина в ростовом костюме бородавочника Пумбы из «Короля льва», сообщают очевидцы во «ВКонтакте».

Вместе с ним задержан его коллега в костюме панды По, главного персонажа мультфильма «Кунг-фу панда». По словам очевидцев, они вымогали у прохожих деньги за фотографии и хамили.

В феврале 2018 года в московскую полицию поступило сообщение о вымогательстве денег у китайской туристки за фотографию с костюмированными персонажами на Красной площади. В этом заподозрили двойников Владимира Ленина и Иосифа Сталина, которые традиционно развлекают гостей столицы в районе главной площади страны.

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