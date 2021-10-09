В Москве задержали студента после угроз о теракте в групповом чате

В Москве задержали студента Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ). По информации ТАСС, молодой человек угрожал одногруппникам и преподавательнице убийством и заявлял, что устроит теракт в вузе.

Юноша учится в магистратуре. Известно, что в последнее время он конфликтовал с новым преподавателем по английскому языку. После последнего выяснения отношений студент начал писать в групповой чат во «ВКонтакте», что отомстит сотрудникам университета и студентам, убив их. Кроме того, молодой человек угрожал организацией теракта.

Сокурсники восприняли слова одногруппника серьезно и не пришли на следующий день на пары. К студенту домой приехали полицейские. Он объяснил, что писал сообщения в неадекватном состоянии, раскаялся и признал вину.

На молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что студенты колледжа в Сергиевом Посаде угрожают устроить стрельбу в учебном заведении 12 октября. В этот день учащиеся планируют не приходить на занятия. В колледж уже приезжали силовики.