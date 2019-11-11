В Москве задумались о расширении зоны платной парковки

Департамент транспорта Москвы предлагает муниципальным депутатам нескольких районов столицы рассмотреть вопрос о расширении зоны платной парковки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, первый замглавы ведомства направил письмо с соответствующим предложением депутатам Таганского округа и Печатников. В нем, в частности, говорится, что в дептранс «продолжают поступать обращения жителей», которые просят провести «реорганизацию парковочного пространства» и создать новые платные парковки.

Также сообщается, что 5 ноября в районе Раменки прошли слушания по введению платных зон на участке дублера Ломоносовского проспекта возле метро «Университет». При этом никаких конкретных решений пока не принято, отметили в дептрансе. «На данный момент каких-либо решений о расширении платных зон не принято, также нет информации о возможных тарифах и сроках», — заявили в ведомстве.

Ранее в сентябре Верховный суд оставил в силе решение Мосгорсуда об отказе в иске адвоката Виктора Вэскера об увеличении времени, выделенного на оплату парковки в столице. Юрист пытался оспорить введение пятиминутного периода, предназначенного для оплаты стоянки, так как, по его мнению, такого интервала недостаточно, чтобы воспользоваться паркоматом.

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