В Москве зафиксировали дефицит кадров

В России зафиксировали рекордное количество открытых вакансий с 2014 года. Наибольший дефицит кадров наблюдается в Москве и ряде других регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Летом и осенью 2021 года российским предприятиям стабильно не хватало около 2,2 миллиона работников», — подчеркнули авторы исследования. Показатель более чем в два миллиона был достигнут в мае текущего года и с тех пор не снижался. Пик дефицита работников пришелся на август, когда предприятиям не хватало 2,25 миллиона сотрудников. Эксперты подчеркивают, что на рынок труда влияет сезонность, традиционный пик нехватки сотрудников приходится на июнь-июль.

«Кадровый голод» особенно сильно заметен в столице. В октябре текущего года московские предприятия заявили о нехватке 149,7 тысячи сотрудников. В рейтинг регионов с дефицитом кадров также попали Ростовская, Амурская, Иркутская, Московская и Нижегородская области, Красноярский, Краснодарский и Приморский край и Татарстан. На 10 указанных регионов приходится порядка 40 процентов общероссийского дефицита кадров.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве за декабрь. В список попали архитектор микросервисов, программист мобильных приложений и няня-гувернантка.