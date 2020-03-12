В Москве зафиксировали енотонашествие

В Москве наблюдается нашествие енотов. Об этом агентству РИА Новости сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Он пожаловался, что в столичном Центре реабилитации этих диких животных уже десять. Ученый отметил, что предупреждал о грядущем енотонашествии еще несколько лет назад. «Еноты были популярны, все контактные зоопарки их заводили, люди домой часто покупали. Они милые, но по факту кроме внешности больше ничего. Это довольно агрессивный зверек, не особо дрессируется и подчиняется», — пояснил он.

Бурмистров рассказал, что российский климат чужд еноту-американцу, однако в южных регионах России эти животные стали появляться в лесах. В зимних лесах столичного региона енот выжить не способен, однако в городе всегда найдет теплый подвал и будет жить на уровне кошки.

Биолог напомнил, что енот является хищником, и при встрече с ним не стоит поддаваться на его забавный внешний вид — зубы енота способны нанести глубокие раны. Кроме того, добавил он, «бешенство никто не отменял».

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