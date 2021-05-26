В Москве зафиксировали рекордную стоимость недвижимости в новостройках

Аналитики зафиксировали рекорд на рынке недвижимости в новостройках Старой Москвы. Стоимость квадратного метра во всех домах классов стандарт и комфорт впервые превысила 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте риелторской компании «Метриум».

По данным специалистов, единственным округом, где еще в марте сохранялась ставка ниже 200 тысяч за метр, был ЮЗАО. Теперь же средняя цена за «квадрат» в округе составляет 210 тысяч рублей. Это минимальный уровень на рынке новостроек в столице.

Так, средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте строительства за прошедший год увеличилась на 25 процентов, а стоимость квартиры — в среднем на 12 процентов. При этом сильнее всего подорожали новостройки на Северо-западе, их цена в среднем выросла на 33 процента.

«Квадратный метр дорожает на фоне растущей инфляции и высокой активности покупателей, а также из-за снижения предложения. Застройщики перекладывают растущую себестоимость строительства на конечных покупателей», — объяснила такую тенденцию на рынке управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Ранее в Москве нашли самую дорогую квартиру — о ее местоположении и стоимости сообщило агентство недвижимости Skolkovo Realty. Так, квартира за 2,69 миллиарда рублей находится в Пресненском районе столицы. Ее общая площадь превышает 900 квадратных метров.

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