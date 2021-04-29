В Москве зафиксировали резкий скачок числа заболевших COVID-19

В Москве зафиксировали резкий скачок числа заразившихся коронавирусом за сутки с 28 по 29 апреля. По сравнению с предыдущим днем число больных выросло на 74 процента, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, за последние сутки в столице выявили 3215 новых случаев COVID-19, накануне было зафиксировано 1840 случаев заражения.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 090 149, выздоровели 989 411 человек, 18 258 пациентов умерли.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом начала ухудшаться в последние недели. По его словам, в связи с этим будет запущена программа стимулирования вакцинации среди пожилых людей, для которых вирус представляет наибольшую угрозу.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!