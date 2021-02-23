В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

Ночь на вторник, 23 февраля, в Москве оказалась самой холодной с начала зимы. Об этом сообщается на сайте Метеоновости.

Уточняется, что к 7:00 синоптики зафиксировали на метеостанции ВДНХ температуру воздуха минус 24,1 градуса. Прежний минимум этой зимы остался за 18 января с температурой минус 23,6 градуса.

В Подмосковье температура опускалась до минус 30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал москвичам неутешительный прогноз на март. По его словам, слабая оттепель, которая придет на смену рекордным за 65 лет морозам, с наступлением календарной весны снова сменится похолоданием.

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