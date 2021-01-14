В Москве зафиксирована самая морозная ночь с начала зимы

В Москве температура воздуха в ночь с 13 на 14 января опустилась до минус 13,4 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро столицы.

Таким образом, отметили там, прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала нынешней зимы. Предыдущий температурный минимум был зафиксирован 10 декабря, когда столбик термометра опустился до минус 12,6 градуса.

При этом абсолютный температурный рекорд в столице был установлен в 1893 году — минус 37,4 градуса.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что средиземноморский циклон в четверг, 14 января, принесет в Москву и Московскую область метели и снегопады. Сугробы в столице вырастут до 25-30 сантиметров. При этом похолодание в столичном регионе выйдет на пик в последние дни недели. Так, в субботу и воскресенье морозы достигнут минус 24 градусов ночью и минус 20 градусов днем.

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