В Москве загорелось здание «Известий»

Пожар произошел в здании издательства «Известия» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС, передает «Интерфакс».

Возгорание произошло на третьем этаже здания, расположенного по адресу: улица Тверская, дом 18, корпус 1. Огонь охватил площадь около 50 квадратных метров, в 23:52 по московскому времени его потушили.

В ходе тушения был спасен один человек, сообщили в пресс-службе. Согласно данным агентства «Москва», в результате были спасены два человека.

Отмечается, что редакция газеты «Известия» располагалась в данном здании в период с 1927 по 2011 год.

13 апреля на территории «Лосиного острова» загорелся лес. Пожар начался со свалки, затем огонь перекинулся на остатки рубки дров и кругляк. Причиной возгорания мог стать поджог.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!