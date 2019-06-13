Вчера в 23:33

В Москве загорелся Измайловский кремль

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На востоке Москвы загорелся Измайловский кремль. Об этом сообщает ТАСС.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Возгорание началось на первом этаже деревянного музейного комплекса, позднее огонь перешел на второй этаж. В настоящее время пожар локализован.

Измайловский кремль — комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков.

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