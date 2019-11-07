В Москве заговорили о «вишневой зиме»

Предстоящий зимний сезон может быть назван вишневым из-за прогноза превышения температурной нормы, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на специалистов «Метеоновостей».

Они напомнили, что Гидрометцентр спрогнозировал так называемую розовую зиму. Этим термином синоптики обозначают зимний сезон, когда средняя температура воздуха выше климатической, а в таких случаях на картах аномалии выделены розовым цветом. Предстоящей зимой средняя температура, как пояснили в «Метеоновостях», будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса, в связи с чем, по мнению специалистов, можно ввести термин «вишневая зима».

Настолько теплые сезоны, как отмечает «Вечерняя Москва», фиксировались семь раз за 140-летнюю историю метеонаблюдений. Самые высокие температуры были зимой 1960–1961 года: тогда показатели превысили норму почти на пять градусов.

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