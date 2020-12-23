В Москве захотели оштрафовать ГУМ

В Москве захотели оштрафовать торговый дом «ГУМ» на Красной площади за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Яна Поповского.

«Торговым центром не были приняты достаточные меры по соблюдению требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук посетителями, а также требований социального дистанцирования», — сообщил инспектор.

По его словам, штраф за такие нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека — то сумма может вырасти до миллиона рублей.

Отмечается, что администраторов торгового дома пригласят в ОАТИ для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП.

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