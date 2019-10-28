В Москве захотели открыть частные СИЗО

Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в России частные следственные изоляторы (СИЗО). Об этом в понедельник, 28 октября, сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

По ее словам, подобный проект может быть запущен в столице в пилотном формате на условиях государственно-частного партнерства. Вместе с тем Минеева отметила, что на данный момент конкретные сроки реализации проекта назвать затруднительно, так как рабочая группа, занимающаяся этим вопросом, только начала свою деятельность. «Но могу подтвердить, что эксперты подключились к этой инициативе бизнес-сообщества, а предприниматели готовы на условиях ГЧП финансировать строительство изолятора», — уточнила она.

Омбудсмен пояснила, что необходимость создания частных СИЗО обусловлена «сложными условиями пребывания» в существующих изоляторах. В частности, там зачастую не обеспечены качественное питание и медобслуживание, а также не соблюдаются санитарные и гигиенические нормы.

Как отметил руководитель рабочей группы и председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков, данная инициатива уже нашла поддержку у нескольких депутатов Госдумы и действующих руководителей в структурах уголовно-исполнительной системы. «Необходимость создания частных тюрем не вызывает никаких сомнений у практиков», — подчеркнул он.

По данным столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний, на содержание одного человека в СИЗО в месяц из федерального бюджета тратится около 15,5 тысячи рублей. Как отмечали омбудсмены, такие цифры свидетельствуют о недостаточном финансировании уголовно-исполнительной системы.

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