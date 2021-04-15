В Москве захотели построить летние кафе на месте парковок

В Москве захотели построить временные летние кафе на парковочных пространствах городских улиц. С таким предложением обратилась к столичным властям Федерация рестораторов и отельеров России совместно с экспертным центром Probok.net, передает Autonews.ru.

В письме на имя мэра города Сергея Собянина предлагается размещать на одном или нескольких парковочных местах временные конструкции для отдыха.

«Эти конструкции являются продолжением тротуара и, по сути, полноценно интегрируются в улицу. Такая практика уже сейчас применяется в различных городах мира: Филадельфии, Сан-Франциско, Бостоне, Лондоне, Вене», — указано в документе.

Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, установка временных кафе поможет решить проблему отсутствия летних веранд в теплое время года.

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